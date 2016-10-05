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البورصة المصرية تربح 14.4 مليار جنيه خلال 3 جلسات فقط

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البورصة المصرية تربح 14.4 مليار جنيه خلال 3 جلسات فقط البورصة المصرية تربح 14.4 مليار جنيه خلال 3 جلسات فقط

البورصة

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 14.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 419,285 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم، الأربعاء، نحو 6.2 مليار جنيه..

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 2.07%، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.29%، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.43%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.33%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.86%.

وكانت إدارة البورصة قد قررت غداً، الخميس، إجازة رسمية بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر.

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