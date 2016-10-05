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هاني رسلان : التقارب المصري السوداني يصب في مصلحة البلدين

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هاني رسلان : التقارب المصري السوداني يصب في مصلحة البلدين هاني رسلان : التقارب المصري السوداني يصب في مصلحة البلدين

هاني رسلان

قال رئيس وحدة دراسات السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، هاني رسلان، إن الاتفاقيات التي وقعها مع السودان اليوم وقعت مثيلاتها من قبل والعبرة بالتفيذ، لافتًا إلى أن أي اتفاق أو تقارب مصري سوداني مرحب به ويقوى العلاقات بين البلدين.

وأضاف رسلان خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن مصلحة الشعبين المصري والسوداني أن يتم التقارب بين البلدين، مشيرًا لوجود حملات إعلامية سودانية تصور مصر والمصريين بشكل سئ يجب أن تتوقف فورًا.

وأوضح رسلان أن ماجرى اليوم فى القاهرة تحسن شكلي في العلاقات المصرية السودانية خاصة أن السودان على علاقة مباشرة مع قطر وتركيا فضلًا عن قوات فجر ليبيا الإخوانية تلك الأمور التى جلعتها بعيدة عن القاهرة فى الآونة الأخيرة فضلًا عن تأخر موقفها تجاه ثورة 30 يونيو.

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