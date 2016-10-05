«مواطنين ضد الغلاء» : الدولة في ورطة لضبط أسعار السلع الأساسية

قال رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، محمود العسقلاني، إن الجمعية طالبت وزير التموين بوضع الأسعار على السلع منعًا لتلاعب التجار بالأسعار، لافتًا إلى انتشار الحملات التى تطالب بمقاطعة بعض السلع والمنتجات فى عدة قطاعات منها حملات “خليها تصدي”، و”بلاها لحمة”، و”بلاها شبكة” وعدد من الحملات التى تدعو لمقاطعة المنتجات.

وأضاف العسقلاني خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن مبادرات المقاطعة شلاح ذو حدين ويجب دراستها والنظر فيها بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أنه في مصر لا سقف للأرباح بعكس الدول التي تفرض قوانين تهدف لعدم زيادة الأرباح عن 20%.

وأعلن العسقلاني عن تدشين حملات بالاعتماد على صفحات السوشيال ميديا تهدف للضغط على الشركات والحكومة لضبط أسعار السلع الأسياسية التي يحتاجها المواطن المصري فى حياته اليومية، مؤكدًا أن الدولة فى حاجة لضبط الأسعار حتى لا تقع فى ورطة.