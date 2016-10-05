أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«مواطنين ضد الغلاء» : الدولة في ورطة لضبط أسعار السلع الأساسية

Google+ Print
«مواطنين ضد الغلاء» : الدولة في ورطة لضبط أسعار السلع الأساسية «مواطنين ضد الغلاء» : الدولة في ورطة لضبط أسعار السلع الأساسية

رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، محمود العسقلاني

قال رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، محمود العسقلاني، إن الجمعية طالبت وزير بوضع الأسعار على السلع منعًا لتلاعب التجار بالأسعار، لافتًا إلى انتشار الحملات التى تطالب بمقاطعة بعض السلع والمنتجات فى عدة قطاعات منها حملات “خليها تصدي”، و”بلاها لحمة”، و”بلاها ” وعدد من الحملات التى تدعو لمقاطعة المنتجات.

وأضاف العسقلاني خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن مبادرات المقاطعة شلاح ذو حدين ويجب دراستها والنظر فيها بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أنه في مصر لا سقف للأرباح بعكس الدول التي تفرض قوانين تهدف لعدم زيادة الأرباح عن 20%.

وأعلن العسقلاني عن تدشين حملات بالاعتماد على صفحات السوشيال ميديا تهدف للضغط على الشركات والحكومة لضبط السلع الأسياسية التي يحتاجها المواطن المصري فى حياته اليومية، مؤكدًا أن الدولة فى حاجة لضبط الأسعار حتى لا تقع فى ورطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر