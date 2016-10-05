بان كي مون : اتفاقية باريس للمناخ ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل

علن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، أن “اتفاقية باريس للمناخ سوف تدخل حيز التنفيذ فى الرابع من نوفمبرالمقبل، بعد تصديق العدد اللازم من الدول عليها لبدء سريانها”.

وأظهر موقع إلكتروني للأمم المتحدة أن “المعاهدة الدولية بشأن تغير المناخ التي تهدف لتحويل الاقتصاد العالمي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري ستدخل حيز التنفيذ، بعد أن تجاوزت النصاب المطلوب، اليوم الأربعاء، بدعم من دول أوروبية”.

وأظهر الموقع أن “نطاق الدعم لمعاهدة باريس اتسع ليشمل دولاً تمثل 56.75% من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، وهو أكثر من النصاب المطلوب لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ونسبته 55%. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ رسميًاً خلال 30 يومًا”.

ومن جهته، أشاد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الأربعاء، بقرب دخول اتفاقية باريس للمناخ حيز التنفيذ.

وقال أوباما ” اليوم.. يوم تاريخي فى الكفاح من أجل حماية مناخنا والمحافظة عليه لصالح أجيالنا القادمة”، وأضاف أنها “ربما تكون نقطة تحول في تاريخ كوكبنا”.