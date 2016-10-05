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تعرفي إلى الفرق بين ماء الصنبور وماء ميسيلار المنظف من غارنييه لإزالة الماكياج

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تعرفي إلى الفرق بين ماء الصنبور وماء ميسيلار المنظف من غارنييه لإزالة الماكياج تعرفي إلى الفرق بين ماء الصنبور وماء ميسيلار المنظف من غارنييه لإزالة الماكياج

الثلاثاء 04-10-2016 20:11

إذا كنت بحاجة إلى تنظيف سريع، قد تظنين أن الماء أفضل وسيلة، وخاصة بعد يوم طويل في العمل. ومع ذلك، فإن المواد الكيميائية في ماء الصنبور، مثل الكلور، هي من المهيجات، حيث يمكن أن تسد المسام بدلاً من تنظيفها ما قد يسفر عن حكة وظهور بقع حتى لو لم تخلدي للنوم بماكياجك.
لذلك، كيف يمكنك تجنب هذا؟ من الأفضل استخدام الماء المنظف للبشرة من غارنييه، والذي يتلائم خصيصاً مع بشرتك. وعلى الرغم من أن دفقة من ماء الصنبور قد تكون مثالية لانتعاش سريع، ولكن ماء Micellar الملائم للبشرة الحساسة هو المنتج الأمثل الذي يساعدك في روتينك اليومي، للحفاظ بشرة ناعمة متوهجة. فالمعادن الموجودة في المياه المنقاة بمرشحات قد تتسبب بانسداد المسام الذي يمكن أن يجعل البشرة باهتة، ويشكل بقعاً جافة، وهو أمر لا تريدينه في حياتك!
يعدّ ماء ميسيلار المنظف من غارنييه أفضل طريقة لإزالة الماكياج بلطف، من دون فرك شديد ولا مواد كيميائية قد توجد في غيره من المنتجات. كما أن له خصائص ترطيب تحافظ على بشرتك منتعشة ومشرقة.

إزالة سهلة للماكياج
إن كل ما تحتاجينه لإزالة الماكياج بعد يوم عمل أو سهرة ليلية، هو قليل من ماء غارنييه Micellar وقطع من القطن. يتم بلّ قطعة القطن بقليل من الماء، ثم اتركيه 5 ثوان، ويمسح برفق حول عينيك ووجهك، فالمنتج يزيل الماكياج، والزيوت والدهون عن بشرتك. يوجد ماء ميسيلار الزهري وهو للماكياج اليومي، وإذا كنت تحبين اللوك الجريء ننصحك بماء ميسيلار الجديد من غارنييه، وهو معزز بزيت الأرغان الذي يغذي البشرة ويزيل أصعب أنواع الماكياج.
ولإكمال روتين التنظيف، قومي بإلقاء نظرة على موقع "غارنييه" للاطلاع على المنظفات لعناية إضافية بالبشرة الطبيعية.
يعدّ ماء ماء ميسيلار المنظف من غارنييه طريقك لتحقيق التوازن بعد تطبيق ماكياجك لطلة وشعور رائع طوال اليوم. مع بشرة نقية تتألق صحة، فإن كل امرأة ستود أن تعرف سرك. كل ما عليك القيام به هو الهمس "غارنييه"، وسوف يعرفن بالضبط ما المنتجات التي عليهن اختيارها لأنفسهن!

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