دليلك لإطلالة مذهلة في الحفلات القادمة مع Gillette

بيروت- سيدتي نت

مع بدء انخفاض درجات الحرارة العالية التي تشتهر بها المنطقة يحين الوقت لبدء الفعاليات والحفلات الرائعة في كل مكان. إليكِ أهم النصائح التي يمكنك اتباعها قبل الانطلاق إلى الحفلات.

1. ارتدي ملابساً رائعة... دائماً!

لا بد من ارتداء الملابس الرائعة التي تلائم كل مناسبة، لكن لتكتمل إطلالتك المذهلة من المفضل أن تكون بشرتك شديدة النعومة لتلائم ملابسك المثالية. لذا استخدمي شفرة الحلاقة جيليت فينوس على ذراعيكِ وساقيكِ واستعدي للتباهي ببشرة ناعمة طيلة الليل! واختاري أيضاً ملابساً يسهل الرقص بها. ولأن الراحة هي السر، تذكري أيضاً اختيار حذاء لن يسبب لك الألم بعد انتهاء الليلة المليئة بالحماس والنشاط!

2. دبابيس وربطات الشعر

سواء اخترتِ تصفيفة شعر مرفوعة أو فضلتِ تفادي آلام تجعيده وتطبيق مثبت الشعر، فلا مفر من تغيير شكل هذه التسريحة في نهاية السهرة. لهذا من المفيد جداً استخدام دبابيس وربطات الشعر! احتفظي بمجموعة منها في محفظتك أو حقيبة يدك، وعندما تتطاير تلك الخصلة المتجعدة المزعجة أو تخرج من مكانها، ما عليك سوى استخدام هذا الدبابيس!

3. ملمع/مطري الشفاه

تفسد الشفاه المتشققة والجافة إطلالة الحفلات المتألقة، وخاصة وأنت تعلمين أنك ستلتقطين الكثير من الصور الشخصية عندما تجتمعين مع أصدقائك. لذا احملي معك دائماً ملمعاً أو مطرياً للشفاه للحفاظ على نضارة شفتيك ولتكوني مستعدة دائماً لالتقاط أجمل الصور.

4. بطارية إضافية

قد يستهلك استخدام تطبيقات سناب شات وإنستاجرام بطارية هاتفك الجوال بأكملها. وهل تكتمل الحفلة من دون صور لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالإضافة إلى أنكِ قد تحتاجين إلى استخدام هاتفك إذا اتصل بكِ والديك للاطمئنان على حالكِ. لذا لا تنسي حمل البطارية الإضافية لاستخدامها عند الحاجة.

5. الثقة بالنفس

والأهم من كل ما سبق هو مقدار ثقتك بنفسك، فالثقة لا تولد مع الشخص لكن من الضروري أن يتمتع بها! سواء كنتِ قصيرة أو طويلة القامة، نحيلة أو ممتلئة، فأكثر ما يهم هو الشعور بالثقة وإطلاق العنان لنفسك. لذا ارتدي الملابس التي تحبينها ولا تترددي بالصعود إلى حلبة الرقص والتمايل بسلاسة على موسيقاكِ المفضلة، وتذكري أن تستمتعي بوقتك وتصنعي ذكريات لا تنسى خلال الاستمتاع بلحظاتك المميزة