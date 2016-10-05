مكياج فرنسي ناعم على طريقة يسرا اللوزي

تتميز الممثلة يسرا اللوزي بالـ جمال الطبيعي الذي يجمع النعومة الأوروبية والجاذبية العربية. وفي الصور الخاصة بمجلة " سيدتي"، أطلّت يسرا بمكياج فرنسي مع رفعة الشعر الفوضوية. إذا كنت من محبّات الإطلالة الطبيعية، إليك خطوات الحصول على مكياج يسرا.



أولاً: ننصحك باختيار كريم الأساس بلون مطابق للون بشرتك، واكتفي بطبقة واحدة كي تحافظي على اللون الطبيعي.

ثانياً: طبّقي بودرة الوجه فوق الأساس لإزالة اللمعان، لا سيّما عن منطقة T في الوجه.

ثالثاً: استخدمي البودرة البرونيز، وطبّقيها على عظام الوجنتين بشكل يرفع الوجه.

رابعاً: إذا كنت بحاجة لتحديد حاجبيك، فاكتفي برسم الفراغات بقلم الحواجب.

خامساً: استخدمي ظلال العيون باللون الأسود، وطبّقيه على الجفن العلوي المتحرك. انتقلي إلى الجفن السفليّ، وطبّقي من اللون نفسه بخط رفيع على طول خط الرموش.

سادساً: طبّقي الظلال البرونزي على الجفن العلوي الثابت.

سابعاً: أضيفي الماسكرا لتكثيف الرموش.

ثامناً: استخدمي أحمر الشفاه الزهري الفاتح مع القليل من ملمّع الشفاه.