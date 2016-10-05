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مكياج فرنسي ناعم على طريقة يسرا اللوزي

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الأربعاء 05-10-2016 15:34

تتميز الممثلة يسرا اللوزي بالـ جمال الطبيعي الذي يجمع النعومة الأوروبية والجاذبية العربية. وفي الصور الخاصة بمجلة " سيدتي"، أطلّت يسرا بمكياج فرنسي مع رفعة الشعر الفوضوية. إذا كنت من محبّات الإطلالة الطبيعية، إليك خطوات الحصول على مكياج يسرا.


أولاً: ننصحك باختيار كريم الأساس بلون مطابق للون بشرتك، واكتفي بطبقة واحدة كي تحافظي على اللون الطبيعي.
ثانياً: طبّقي بودرة الوجه فوق الأساس لإزالة اللمعان، لا سيّما عن منطقة T في الوجه.
ثالثاً: استخدمي البودرة البرونيز، وطبّقيها على عظام الوجنتين بشكل يرفع الوجه.
رابعاً: إذا كنت بحاجة لتحديد حاجبيك، فاكتفي برسم الفراغات بقلم الحواجب.
خامساً: استخدمي ظلال العيون باللون الأسود، وطبّقيه على الجفن العلوي المتحرك. انتقلي إلى الجفن السفليّ، وطبّقي من اللون نفسه بخط رفيع على طول خط الرموش.
سادساً: طبّقي الظلال البرونزي على الجفن العلوي الثابت.
سابعاً: أضيفي الماسكرا لتكثيف الرموش.
ثامناً: استخدمي أحمر الشفاه الزهري الفاتح مع القليل من ملمّع الشفاه.

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سيدتي