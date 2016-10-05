خريف 2016 الأحمر– لو روج مجموعة N°1 جديد شانيل

"الأحمر هو لون الحياة، لون الدم، وأنا أحب الأحمر."

كوكو شانيل

لون الحياة والموت، الحب والرغبة، البراءة والخبرة... يحمل لون التطرّف هذا في طيّاته العديد من الاستعارات التي تصف الثنائيات العاطفية للحياة. وهذا التطرف العاطفي بالذات، هو ما سعت لوشيا بيكا، المصممة العالمية الجديدة للماكياج والألوان لدى شانيل CHANEL، لاستثارته في مجموعتها الأولى لمستحضرات الجمال من شانيل CHANEL.

ولخريف 2016، تستكشف بيكا من خلال الأحمر– لو روج . مجموعة N°1، الأصداء المجردة والمعبرة للون الأحمر عبر إعادة تحديد دوره في الجمال. في بعض الأحيان، نراها تسعى إلى تحويل الدور التقليدي للأحمر من خلال الاحتفاء وفي نفس الوقت تقويض مكانته الكلاسيكية كلون بارز لأحمر الشفاه، ومستحضرات تلوين الوجنتين، وطلاء الأظافر. وفي خضمّ بحثها القائم عمّا هو أيقوني وكلاسيكي في كل مجال من مجالات مجموعتها، تصل بيكا باللون الأحمر إلى عوالم غير متوقعة، لا سيما في ماكياج العينين الذي يشع عاطفة وشغف.

ليس من المستغرب أن يكون الأحمر أحد ألوان القوة لأزياء شانيل CHANEL ولون أساس لمستحضرات الجمال من شانيل CHANEL. منذ ابتكاره عام 1924، لم يتوقّف أحمر الشفاه باللون الأحمر الذي يعكس في آنٍ معًا شخصية كوكو شانيل ويعد بصمة أساسية للدار للحظة عن مواكبة الموضة ولم يتوقّف إصداره ولا حتى ليوم واحد. من خلال تجسيده بطرق عدّة، استُخدم الأحمر منذ البداية لصفاته الجذابة والقوية. ويظهر ذلك في قول كوكو شانيل "mettez du rouge et attaquez". إن انبهار كوكو باللون الأحمر الأيقوني وتعلّقها الشخصي به – طبع الأحمر عروض أزيائها – هو ما دفع لوشيا بيكا إلى التعمّق في استكشافه. وموفي مجموعة الأحمر– لو روج . مجموعة N°1، عبّرت بيكا عن مفهومها للقوة الأنثوية، والشغف، والاستعداد العاطفي اليومي، من خلال تعدد تدرجات اللون الأحمر.

*"ضعي الأحمر على شفتيك واهجمي."

"تضم المجموعة أفكارًا كلاسيكية وثورية. فهي قوة الأنوثة ورقّتها في الوقت نفسه . فالأحمر حلدّ ورقيق وجذّاب وأبدي"

لوشيا بيكا

الوجه

دافق من الحب والرغبة، الصحة، الشغف أو الشباب، متمثل في مستحضر لتلوين الوجنتين. مرادف لـ "روج"، الاحمر، اللون الأساس لمستحضرات التجميل، يطل ويختفي على مر السنين، وفي النهاية تعود الدروب لتؤدي إليه من جديد، إنه اللون الأبدي.

في مجموعة من خلال الأحمر– لو روج . مجموعة N°1 هناك بحث عن مستحضر تلوين الوجنتين الحاسم، عن الأحمر الحاسم. ويتجسّد ذلك في جو كونتراست روج بروفون JOUES CNTRASTE Rouge Profond، بالأحمر الداكن. بتركيبة من البودرة الحريرية المضغوطة، واللون المتراوح بين لامع وخالٍ من اللمعيّة، يمكن وضع هذا الأحمر بطريقة طبيعية أو تطبيقه بشكل حاد أكثر وبتنميقه. ومع ذلك، إذا تم تطبيقه بأي من الأسلوبين، يبدو شكله المترف الذي لا يسبب الانسداد في تناغم تام مع البشرة وطبيعي وسلس كما تدفّق الدم.

الشفاه

من نساء سيئات السمعة مرسومات في لوحات إلى الملكة إليزابيث الأولى، سافر أحمر الشفاه باللون الأحمر على مر العصور من المرأة المدنّسة إلى القوية والمرغوب فيها. ولكونه رمز مستحضرات التجميل المطلق لقوة الأنوثة، فإنه لا يزال يثير شعورًا بالإغواء والقيادة.

في مجموعة الأحمر– لو روج . مجموعة N°1، يجد الأحمر نفسه في نطاق كلاسيكي أكثر من أقلام أحمر الشفاه، ومع ذلك لا يبرح نتائجة وتناقضات كلّها حسّيّة. من الكلاسيكية إلى القتالية وإلى التحفّظ، يثبت الأحمر قدرته على التنوع أكثر من أي وقت مضى.

إن أقلام أحمر الشفاهROUGE ALLURE الفائقة السلاسة من شأنها أن تبرز التناقضات هذا الموسم: من خلال المزج بين التألق المتحفّظ والبريء لـ Rouge Ingénue باللون البيج الوردي الدافئ وRouge Tentation باللون الأحمر الحاد والجريء.

أما الألوان الأربعة الخالية من اللمعية من أقلام تلوين الشفاه ROUGE ALLURE VELVET الغنية في الملمس والمعنى، فتوفر نبضًا عميقًا من ألوان أحمر الشفاه. ويدل كل من أقلام Rouge Charnel باللون الأحمر الناري وRouge Feu بالبرتقالي المضيء وRouge Vie بلون البراعم الداكنة وRouge Audace باللون العنابي- البني على خبرة وفيرة لكل من المتبرّجة والمبتكرة.

من المرأة العفوية إلى تلك التي تحسب الأمور بهدوء، إليكن أقلام تحديد الشفاه LE CRAYON LÈVRES بتدرجاته المتراوحة بين برتقالي مائل إلى الحمرة لعكس الرغبة و البراعم ذات الأحمر الداكن التي تعكس الإثارة والجاذبية. كما هو الحال دائمًا، كل هذه الألوان تناقض وتكمّل بعضها البعض.

العينان

قوة النظرة عند الأنثى، من الرقيقة إلى المنتصرة، يحتفى بها من خلال ماكياج العينين القوي والمغري.

التمرّد والقوّة يسيطران على مجموعة الأحمر– لو روج . مجموعة N°1، ولكنهما الأكثر وضوحًا في منطقة العينين. تمتزج التناقضات والثنائيات معًا، من البراءة إلى الخبرة، لمسة حمراء توحّد كل شيء.

الجمع بين Eros وAgapé، المثير والحسي، تجدينه في أقلام رسم محيط العينين المقاومة للماء STYLO YEUX WATERPROOF. إيروس، بلون أحمر عنابي مائل إلى البني، يمنح من ترتديه القوة بحدّته وغزارة عاطفته؛ فيما يعكس Agapé بلونه البني المائل إلى الحمرة سلاسةً تخفف من حدّة اللون الأول.

هذه الأقلام مقرونة بماسكارا DIMENSIONS DE CHANEL خاصة Subversif باللون الأسود الباذنجاني تعكس الجوانب الأكثر إغراءً من ماكياج العينين.

في لوحتي مستحضرات تظليل الجفون من LES 4 OMBRES، Candeur وExpérience تعكس تدرجات اللون البني – الدافئة، الفاتحة و الحادّة، براءة تتناقض مع جرأة الأحمر الداكن.

في حين تظهرVELVET ILLUSION D'OMBRE، التي تضم مستحضرات تظليل جفون راقية كريمية وخالية من اللمعية بلون الشوكولاتة البني الداكن Rouge Contraste والبرتقالي النحاسي المفعم بالحسية Rouge Brûlé القدرة على تطويع اللون ليتناسب مع المرأة التي تضعه.

الأظافر

لدلالته على الثروة والمكانة الرفيعة في الصين القديمة، انتشرة عادة وضع طلاء الأظافر في الطبقات المخملية من العالم القديم. هنا، ستظهر فعلًا القوة الحقيقية للون الأحمر. خصائصه المذهلة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا وما زال الأحمر يعتبر اللون الأبرز لطلاء الأظافر.

في مجموعة الأحمر– لو روج . مجموعة N°1 ، يتربع الأحمر، مرة أخرى، وبلا خجل على عرش ألوان طلاء الأظافر. وفي الوقت نفسه، هناك تباين واضح يعكس المعاصرة في هذه المجموعة ونموذج جديد يمنح استخدام طلاء الأظافر الأحمر بعدًا حديثًا.

يتجلّى LE VERNIS GLOSS Rouge Radical بلماعيته وتركيبته الهلامية ولونه البرتقالي الذي يغلّف الأظافر بلون ساطع وجذّاب.

ومن جهة أخرى، يمجد LE VERNIS LONGUE TENUE Rouge Pissant فضائل الأحمر التقليدي القوي والحاد. وهنا، لا لبس في نيته الحسية والخطيرة. قومي بتطبيقه مع طبقة من LE GEL COAT ليدوم ويلمع أكثر.