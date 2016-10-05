علاج التجاعيد في أجدد 10 مستحضرات

تطوّرت تقنيات مستحضرات العناية بالبشرة إلى درجة أنها أصبحت تتحدّى جاذبية الأرض وتمنع الجلد من التفاعل مع العوامل الخارجية التي تؤثر سلباً في صحّة الوجه وشبابه. اخترنا لك مجموعة من أجدد كريمات، وأمصال، وأقنعة الوجه التي تساعدك على محاربة التجاعيد والحفاظ على بشرة شابة لوقت طويل:

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1.مصل " جونيسانس" Genaissance من " لامير" La Mer

2. محفز مفعول كريم البشرة " بوستر أنرجي" Booster Energy من " كلارنس" Clarins

3. كريم النهار المغذي " انرجي دو في داي كريم" Énergie de Vie Day Cream من " لانكوم" Lancôme

4. معالج المسام " فيكس ات كولور" Fix It Color من " ديور" Dior

5.كريم معالج " سيلولير راديانس بيرفيكتينغ فلويد بيور غولد" Cellular Radiance Perfecting Fluide Pure Gold من " لا بيريه" LaPrairie

6.منظف الوجه " لو سوان نوار ريتويال دو نيتواياج" Le Soin Noir Rituel De Nettoyage من " جيفنشي" Givenchy

7.كريم العين " نيو دايمانشن" New Dimension من " ايستيه لودر" Estee Lauder

8. مصل " سيروم مانسور" Serum Minceur من " نوكس" Nuxe

9.كريم شد الوجه " فيتال بيرفاكتينغ سكالتينغ ليفت كريم" Vital Perfection Sculpting Lift Cream من" شيسيدو" Shiseido

10.علاج البشرة " سوبليماج ليكستريه" Sublimage L’Extrait من " شانيل" Chanel

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