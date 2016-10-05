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ضبط 20 طربة حشيش ماركة "الصدق يسحق الكذب" في بورسعيد ...

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تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، بالاشتراك مع قسم شرطة الزهور من ضبط ٢٠ طربة حشيش ماركة «الصدق يسحق الكذب»، بحوزة تشكيل مكون من تاجر مخدرات وسائق، وقدّر وزن المضبوطات بـ4 كيلو.

وردت معلومات إلى مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن بورسعيد، بقيام كل من كمال خليل السيد، ٤٣ سنة، سائق، وأحمد محمد السيد خميس، ٤٣ سنة، مسجل خطر تجارة مخدرات، بتكوين تشكيل عصابي لتجارة المخدرات، يقوم فيه المتهم الأول بنقل المخدرات من خارج المحافظة إلى داخلها لصالح المتهم الثاني مقابل أجر معلوم.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قام فريق من ضباط مكافحة المخدرات ومباحث قسم الزهور بمتابعة المتهمين ومراقبتهم ونصب عدة كمائن لضبطها، وتمكن كمين نصب في حي الزهور من ضبط المتهم الأول، السائق، في سيارة ملاكي، وبتفتيشها عثر بها على ٢٠ طربة حشيش ماركة «الصدق يسحق الكذب»، بلغ وزنها ٤ كيلو.

واعترف المتهم في محضر الضبط بنقله للمخدرات لصالح المتهم الثاني، وتمت إحالة المتهم والسيارة والحشيش إلى النيابة للتحقيق، وكلف اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، فريق البحث بضبط المتهم الثاني.

 

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رئيس قسم الأخبار