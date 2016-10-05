بعد توقيعه مسلسلين مع «النهار» و«o3».. محمد رمضان يواجه شبح الطرد من «دراما 2017»

اعتاد الفنان محمد رمضان صناعة الأزمات مع شركات الإنتاج ليظل دائما في صدارة المشهد الفني خلال الفترة الماضية، فلم يتعلم رمضان من أخطائه وسقطاته، وورط نفسه للمرة الثانية بتوقيعه عقدين لبطولة مسلسلين فى آن واحد مع شركتي إنتاج وهما “o3″، والنهار”، ضاربًا بالقانون والشروط الجزائية عرض الحائط، مقابل تحقيق أهدافه.

ولم يضع “الأسطورة” خطيئته السابقة التي أبعدته عام عن جمهوره بعد تعاقده مع شركتي إنتاج في آن واحد وهما “فيردي”، و”صباح إخوان” في 2014، وإيقافه عن العمل من قبل نقابة المهن التمثيلية، نصب عينيه ليفعلها مرة أخرى وكأنه لم يتعلم الدرس جيدًا، ففي 27/10/2014 أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا أكدت فيه إيقاف صدور أي تصاريح عمل فنية للفنان محمد رمضان، وذلك تأكيدًا للقرار الذي أصدرته النقابة بتاريخ 24/9/2014، بسبب تعاقد الفنان محمد رمضان مع شركتي إنتاج في نفس الموسم، وهما شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي “صباح إخوان” وشركة فيردي.

وبرغم توقيعه على عقد لبطولة عمل درامي في 2017 مع شركة “o3″ المملوكة لقناة “إم بي سي” وإعلانه ذلك، عاد “رمضان” مرة أخرى ليعلن إتمام تعاقده مع قناة النهار على تقديم عمل درامي للعرض في رمضان المقبل بعد تحقيق مسلسله “ابن حلال” الذي عرض على نفس القناة نجاحا كبيرًا.

ونشبت أزمة كبيرة بين رمضان، وشركة “O3 مصر” المنتجة لمسلسل “الأسطورة”، بعد توقيعه عقدًا، مع شبكة تليفزيون “النهار” لتقديم عمل درامي يعرض في شهر رمضان 2017، حيث تمسكت الشركة بحقوقها القانونية، من خلال بيان أوضحت فيه أن “رمضان” وقع منذ عدة أشهر على عقود إنتاج مُسلسلين الأول لشهر رمضان الحالي، وهو ما تم تنفيذه بالفعل من خلال مسلسل “الأسطورة” الذي يُعرض حالياً، والعقد الثاني يتضمن المُشاركة في مسلسل جديد لـ”رمضان 2017″.

وقالت إدارة شركة ” O3 مصر”، في بياناها، إن ما تردد عن توقيع الفنان محمد رمضان لعقود مع شركات إنتاج أخري لتقديم مُسلسل خلال العام القادم ينطوي على إخلال واضح ببنود التعاقد معها، مؤكدة أنها مُلتزمة بتعاقدها مع الفنان محمد رمضان لتنفيذ مسلسل جديد لرمضان المُقبل، وأنها تحتفظ لنفسها بكل الحقوق الأدبية والمعنوية والمالية والقانونية تجاه ما تردد، وأنها تثق تمامًا في القضاء المصري وفي النقابات الفنية لحل هذه الأزمة.

وبعد توقيعه أمس عقدا مع شركة “o3″ لتجديد التعاون معها لمدة 3 سنوات قادمة، يواجه رمضان أزمة قانونية جديدة قد تطيح به من دراما رمضان المقبل، نظرًا لحرص كل شركة على الحفاظ على حقوقها الأدبية والقانونية في تعاقداتها معه، ما يجعله فريسة سهلة لها نتيجة أخطائه وإخلاله ببنود التعاقدات.

فعلى الرغم من توقيع محمد رمضان عقود لتصوير عدة أعمال سينمائية مثل “الكنز” مع المخرج شريف عرفة، وفيلم آخر مع رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة مالك قنوات “أون تي في “، إلا أنه مازال يوقع عقود بطولة أعمال فنية وكأن الفن المصري سيفني إذا لم يوقع هذه العقود دفعة واحدة، وكأنه نجم الشباك الاوحد في مصر حاليًا، رغم أن كل أعماله تحرض على العنف، وتقنن البلطجة وترسخ مبدأ “حقك تاخده بدراعك”.

ويبقى السؤال “هل محمد رمضان ممثل بـ7 أرواح لكي يقوم بتصوير هذه الأعمال التي وقعها مؤخرًا في وقت واحد، أم أنه اعتاد أن يلبس “طاقية” هذا لذاك؟”، وهل ستقف نقابة المهن التمثيلية موقف المتفرج من محاولات الأسطورة لاختراق القوانين وضرب عرض الحائط بها ام ستتخذ موقفًا صارما يمنع تكرار مثل هذه الوقائع حفاظًا على كرامة المهنة؟، هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.