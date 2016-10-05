تعرض دورية أمن لإطلاق نار ببلدة البحاري بالقطيف

صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه عند الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء 1438/1/3، وأثناء أداء إحدى دوريات الأمن لمهامها الميدانية لحفظ الأمن بالقرب من أحد المساجد ببلدة البحاري بمحافظة القطيف تعرضت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، من داخل مزارع قريبة من الموقع، لم ينتج عنه ولله الحمد تعرض أي من المتواجدين بالموقع أو المارة أو من رجال الأمن لأي أَذى باستثناء تلفيات محدودة بدورية الأمن. وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية، والله ولي التوفيق.