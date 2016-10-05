«يويفا» يكرم «دي روسي» لتجاوزه حاجز الـ100 مباراة مع إيطاليا

بات من المقرر تكريم لاعب روما والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، «دانييلي دي روسي»، من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» غدًا الخميس قبل مباراة بلاده أمام إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا وذلك لتجاوزه حاجز الـ100 مباراة مع “الآتزوري”.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد خاض دي روسي، الذي لعب مباراته الـ107 بقميص المنتخب الأوروبي العريق خلال ودية فرنسا التي أقيمت مطلع الشهر المنصرم على ملعب «سان نيكولا» وانتهت بفوز الأخير 1-3، أول مباراة له مع منتخب بلاده في 4 سبتمب عام 2004 وكانت أمام النرويج وانتهت بفوز الطليان 2-1 في تصفيات كأس العالم 2006 بألمانيا.

وأحرز لاعب “الجيالوروسي” خلال مسيرته الدولية 18 هدفًا، ليصبح ثاني لاعب وسط صاحب أكبر معدل تهديف بعد أدولفو بالونشييري صاحب الـ25 هدفًا.

ويحمل دي روسي لقبا وحيدًا مع منتخب بلاده وهو كأس العالم 2006 في ألمانيا، إلا أنه شارك في نسختين أخرتين وهما 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل.

كما شارك أيضًا في ثلاث نسخ للأمم الأوروبية في 2008 بالنمسا وسويسرا و2012 في بولندا وأوكرانيا والعام الجاري في فرنسا، هذا بالإضافة إلى بطولتي كأس العالم للقارات في 2009 و2013.