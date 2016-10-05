أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«يويفا» يكرم «دي روسي» لتجاوزه حاجز الـ100 مباراة مع إيطاليا

Google+ Print
«يويفا» يكرم «دي روسي» لتجاوزه حاجز الـ100 مباراة مع إيطاليا «يويفا» يكرم «دي روسي» لتجاوزه حاجز الـ100 مباراة مع إيطاليا

دي روسي

بات من المقرر تكريم لاعب روما والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، «دانييلي دي روسي»، من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» غدًا الخميس قبل مباراة بلاده أمام إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا وذلك لتجاوزه حاجز الـ100 مباراة مع “الآتزوري”.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد خاض دي روسي، الذي لعب مباراته الـ107 بقميص الأوروبي العريق خلال ودية فرنسا التي أقيمت مطلع الشهر المنصرم على ملعب «سان نيكولا» وانتهت بفوز الأخير 1-3، أول مباراة له مع منتخب بلاده في 4 سبتمب عام 2004 وكانت أمام النرويج وانتهت بفوز الطليان 2-1 في تصفيات كأس العالم 2006 بألمانيا.

وأحرز لاعب “الجيالوروسي” خلال مسيرته الدولية 18 هدفًا، ليصبح ثاني لاعب وسط صاحب أكبر معدل تهديف بعد أدولفو بالونشييري صاحب الـ25 هدفًا.

ويحمل دي روسي لقبا وحيدًا مع منتخب بلاده وهو كأس العالم 2006 في ألمانيا، إلا أنه شارك في نسختين أخرتين وهما 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل.

كما شارك أيضًا في ثلاث نسخ للأمم الأوروبية في 2008 بالنمسا وسويسرا و2012 في بولندا وأوكرانيا والعام الجاري في فرنسا، هذا بالإضافة إلى بطولتي كأس العالم للقارات في 2009 و2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات