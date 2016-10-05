لاعب كرة قدم تركي يواجه السجن لدعمه «العمال الكردستاني»

يواجه لاعب كرة القدم بدوري القسم الثالث التركي، دينيز ناكي، عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن بعد اتهامه من جانب الادعاء بنشر مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي تردد أنها تحتوي على دعاية إرهابية، حسبما أفاد تقرير الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية من المتوقع أن يمثل اللاعب الألماني المولد، الذي يلعب لنادي اميدسبور، أمام المحكمة في غضون أيام، بسبب 7 مشاركات «تحرض على الكراهية والعداء تجاه مجموعة من جانب مجموعة أخرى تحمل خصائص مختلفة نظرا لمنطقتها، ولتقويض ثقة السكان المحليين الموجودين في المنطقة في الجمهورية التركية، والدعاية لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية»، وفقا لوكالة أنباء دوجان، التي نقلت لائحة الاتهام.

ونفي ناكي، 27 عامًا، سوء التصرف، مشيرًا إلى أنه يرغب في تبادل الرسائل السلمية.

وكان ناكي يلعب في السابق مع فرق سانت باولي وبادربورن في ألمانيا وجنتشلير بيرليجي، الذي ينشط في الدوري التركي الممتاز قبل أن ينضم إلى نادي اميدسبور، الذي يلعب في الدرجة الثالثة، وقد تم إيقافه في وقت سابق 12 مباراة في عام 2016 من جانب الاتحاد التركي لكرة القدم بسبب “الدعاية الأيديولوجية” بعد فوزه في مباراة في بطولة الكأس ضد بورصة سبور.