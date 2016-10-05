ليبيا : إرسال 80 جنديًا من حرس السواحل للتدريب في إيطاليا

قال آمر غرفة عمليات القطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي، توفيق السكير، اليوم الأربعاء، إنه “سيتم إرسال دفعة تضم 80 جنديًا من حرس السواحل الليبي، والقوات البحرية الليبية إلى إيطاليا للتدريب”.

وأوضح أنه “سيجري إرسال الدفعة في يوم 17 من الشهر الحالي، لحضور دورة تدريبية في إيطاليا لمدة 4 أشهر متواصلة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية ليبية إيطالية تنص على إرسال عدد 500 جندي ليبي من البحرية وحرس السواحل في دفعات لتلقي تدريبات في البحر المتوسط، وعلى الساحل الإيطالي.

ومن جهة أخرى، نفى السكير وجود أي غرفة مشتركة أو تنسيق متبادل بين القوات البحرية الليبية والإيطالية لمراقبة السواحل الليبية، وأن ما ورد في صحيفة لاستامبا الإيطالية عار عن الصحة، وأنه لا وجود لأي قوة بحرية إيطالية على السواحل الليبية.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة قالت في تقرير لها إن “270 ألف و 576 مهاجرًا دخلوا أوروبا عن طريق البحر المتوسط هذا العام، في حين أن 105 آلاف و342 منهم وصلوا إلى السواحل اليونانية والإيطالية”.