أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ليبيا : إرسال 80 جنديًا من حرس السواحل للتدريب في إيطاليا

Google+ Print
ليبيا : إرسال 80 جنديًا من حرس السواحل للتدريب في إيطاليا ليبيا : إرسال 80 جنديًا من حرس السواحل للتدريب في إيطاليا

حرس السواحل الليبي – أرشيفية

قال آمر غرفة عمليات القطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي، توفيق السكير، اليوم الأربعاء، إنه “سيتم إرسال دفعة تضم 80 جنديًا من حرس السواحل الليبي، والقوات البحرية الليبية إلى إيطاليا للتدريب”.

وأوضح أنه “سيجري إرسال الدفعة في يوم 17 من الشهر الحالي، لحضور دورة تدريبية في إيطاليا لمدة 4 أشهر متواصلة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية ليبية إيطالية تنص على إرسال عدد 500 جندي ليبي من البحرية وحرس السواحل في دفعات لتلقي تدريبات في البحر المتوسط، وعلى الساحل الإيطالي.

ومن جهة أخرى، نفى السكير وجود أي غرفة مشتركة أو تنسيق متبادل بين القوات البحرية الليبية والإيطالية لمراقبة السواحل الليبية، وأن ما ورد في صحيفة لاستامبا الإيطالية عار عن الصحة، وأنه لا وجود لأي قوة بحرية إيطالية على السواحل الليبية.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة قالت في تقرير لها إن “270 ألف و 576 مهاجرًا دخلوا أوروبا عن طريق البحر المتوسط هذا العام، في حين أن 105 آلاف و342 منهم وصلوا إلى السواحل اليونانية والإيطالية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا