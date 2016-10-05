بالفيديو.. النائب مصطفى الجندى: «المصرى راح فى داهية من وقت ما بقى ليه كفيل»

قال النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن مصر الحاضر والماضى كانت ملاذا الجميع عندما تواجههم الأخطار، والتاريخ خير شاهد على ذلك فهناك أنبياء وقبائل ورؤساء قدموا لمصر عندما تقطعت بهم السبل فى بلادهم، وتابع: “المصرى راح فى داهية من وقت ما بقى ليه كفيل لأننا طول عمرنا نكفل ونحمى ونطعم الجميع.. مصر تحمى العرب وقادرة على حماية إفريقيا.. المصرى ربنا خلقه كفيل يحمى الآخرين منذ آلاف السنين”.

وأضاف “الجندى”، خلال لقاء له ببرنامج “عين على البرلمان”، المذاع عبر فضائية “الحياة2″، أن نبى الله إبراهيم عليه السلام احتمى بمصر كما فعل ذلك بعده السيد المسيح عيسى عليه السلام، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاة محمد رضى بهلوى، وتابع: “مصر بلد كبير وعيب لما نتكلم على فلوس الترحيب بضيوف مصر”.

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