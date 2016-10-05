أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«إف بي آي» يعتقل شخصًا في قضية سرقة شيفرات سرية

Google+ Print
«إف بي آي» يعتقل شخصًا في قضية سرقة شيفرات سرية «إف بي آي» يعتقل شخصًا في قضية سرقة شيفرات سرية

إف بي آي

اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» متعاقدًا مع وكالة الأمن القومي الامريكية في إطار تحقيقات حول سرقة محتملة لشيفرات بالغة السرية، بحسب ما أفادت السلطات الامريكية اليوم الأربعاء.

وبحسب «فرانس برس» فقد كشفت وزارة العدل الامريكية رفع شكوى جنائية تتهم هارولد توماس مارتن الثالث (51 عاما) من غلين بورني في ولاية ميريلاند، بسرقة ممتلكات حكومية والحصول على مواد سرية والاحتفاظ بها، واعتقل المشتبه به في 27 اغسطس في اعقاب تفتيش منزله.

وعمل مارتن لحساب شركة «بوز الن هاملتون» وهي الشركة نفسها التي عمل فيها إدوارد سنودن الذي سرب وثائق سرية، وتساعد الشركة في بناء وتشغيل العديد من عمليات وكالة الأمن القومي الحساسة المتعلقة بالمعلوماتية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وجاء في الشكوى الجنائية أن المحققين عثروا على نسخ مطبوعة وسجلات رقمية لوثائق بالغة السرية في منزل مارتن وسيارته، وتم إصدار ست من الوثائق “من خلال مصادر ووسائل وقدرات حكومية حساسة ومهمة بالنسبة لمجموعة واسعة من قضايا الأمن القومي”.

وذكرت الصحيفة أن المحققين لا يزالون يبحثون عن الدافع وراء هذه الجرائم ولا يبدو أن القضية تتصل بعمل تجسسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا