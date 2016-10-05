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إلغاء ٣ رحلات بمطار القاهرة الدولي لعدم جدواها اقتصاديًا‎

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إلغاء ٣ رحلات بمطار القاهرة الدولي لعدم جدواها اقتصاديًا‎ إلغاء ٣ رحلات بمطار القاهرة الدولي لعدم جدواها اقتصاديًا‎

مطار القاهرة الدولي

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إلغاء 3 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها، بالإضافة إلى استمرار القصف لقوات التحالف على مواقع الحوثيين باليمن.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار أن السلطات تلقت إخطارين من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتها رقم 601 والمتجهة إلى تبوك، ورحلة الخطوط السودانية رقم 103 والمتجهة إلى الخرطوم ، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارًا أيضًا ، من شركة الخطوط اليمنية بإلغاء رحلتها رقم 602 المتجهة إلى مطار بيشه، جنوب غرب المملكة العربية ، بسبب استمرار أعمال القصف الجوي لقوات التحالف على مواقع الحوثيين للشهر الرابع على التوالي.

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