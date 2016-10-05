السفير البريطاني بالأمم المتحدة : «غوتيريز» أفضل مرشح لمنصب الأمين العام

أعرب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماتثيو ريكروفت، عن اعتقاده بأن “رئيس وزراء البرتغال الأسبق، انطونيو غوتيريز، هو المرشح الأفضل لتولي منصب الأمين العام للمنظمة الدولية خلفًا لبان كي مون”.

وقال ريكروفت إنه “يشعر بالسعادة لأن غالبية المرشحين الـ13 لمنصب الأمين العام كانوا من النساء، وجاءت هذه التصريحات بعد الإعلان عن تصدر غوتيريز نتائج تصويت غير رسمي أجري، اليوم الأربعاء، داخل مجلس الأمن”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع ريكروفت أنه “على الرغم من ذلك فإن المزايا القيادية ظلت هي العامل الأهم بالنسبة لبريطانيا في اختيار المرشح لهذا المنصب”.

وأضاف السفير البريطاني أن غوتيريز، 67 عامًا، احتل منذ البداية “قمة الجدول”، كما أعرب السفير البريطاني عن سعادته أيضًا بأن البت في اختيار خليفة بان كي مون جاء أسرع مما كان يخشاه مراقبون، مشيرًا إلى أن “هذه العملية كان من الممكن أن تستمر لفترة أطول للغاية”.

ومن جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور “في نهاية الأمر، كان هناك مرشح فرضت خبراته ورؤيته ومهاراته المتنوعة في مجالات عديدة، نفسها”.