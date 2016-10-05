غدًا.. حوار «السادات» عن انتصارات أكتوبر في “ماسبيرو زمان”

تقدم قناة “ماسبيرو زمان” احتفالاً بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر مجموعة من المواد التراثية التي سجلت معركة الشرف والكرامة، حيث تلتقون مساء غد ببرنامج “وقائع مصرية” حيث تقدم الحلقة أبرز العمليات البطولية للقوات المسلحة المصرية في اليوم الثاني والثالث على جبهة القتال.

كما تلتقون في الثامنة مساءً ولقاء الإعلامية همت مصطفى، وحوار تليفزيوني مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات عقب حرب السادس من أكتوبر 1973، حيث قامت بعمل الحوار معه من بلدته ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية.

كما تعرض القناة في التاسعة والنصف الفيلم التسجيلي “حائط بلا مبكى” إنتاج (1974)، تسجيلي مدته 12 ق، يصور فرحة الناس أثناء زيارتهم معرض الغنائم بعد انتصار حرب أكتوبر 1973.

وتلتقون في الساعة 10.00 مساءً بالحلقة الـ 11 من مسلسل “دموع في عيون وقحة”، يعقبها حلقة نادرة لجلسة من داخل مجلس الشعب لتكريم أبطال 6 أكتوبر، وفي الساعة 12.00 بعد منتصف الليل تلقتون وأغنية “عاش” للعندليب عبد الحليم حافظ.