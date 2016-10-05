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غداً في مجلة "سيدتي": النتائج الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان 2016

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غداً في مجلة "سيدتي": النتائج الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان 2016 غداً في مجلة "سيدتي": النتائج الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان 2016

الأربعاء 05-10-2016 18:07

يصدر غداً العدد الجديد من مجلة "سيدتي" الذي يتضمن ملفاً خاصاً حول نتائج استفتاء مسلسلات وبرامج رمضان 2016 الذي تمّ إطلاقه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. تضمن الاستفتاء 50 فئة متنوعة في كافة مجالات الإنتاج التلفزيوني في رمضان. وتناول أبرز الأعمال الدرامية والكوميدية، أبرز الممثلين والممثلات، إضافة إلى الإخراج والتأليف وتقديم البرامج. وبعد فرز النتائج عبر موقع "سيدتي" ومجلة "سيدتي"، جاءت الحصيلة النهائية متضمنة مفاجآت لناحية وجود أسماء شبابية جديدة مع تكرار فوز بعض الأسماء والأعمال.

تابعوا غداً في مجلة "سيدتي" النتائج كاملة والأعمال الفائزة والأسماء التي استحقت المراتب الأولى عن جدارة.

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سيدتي