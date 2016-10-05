محمد بن زايد يستقبل رئيس النيجر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي الرئيس ايسوفومحمادو رئيس جمهورية النيجر الصديقة الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه برئيس النيجر والوفد المرافق وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية النيجر وسبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية إلى آفاق أرحب وأوسع بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص الاستفادة من المقومات والإمكانيات المتعددة في كلا البلدين من خلال إقامة الشراكات الفاعلة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية.

وتناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة العنف والإرهاب والتطرف، وأكدا على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون الدولي بشأن التصدي للتنظيمات الإرهابية والجماعات التي تقف وراءها وتدعمها، والعمل على دعم أسس الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على بناء وتوسيع الصداقات القوية والمتميزة مع جميع الدول الصديقة، مشيرا سموه الى أن علاقات التعاون مع جمهورية النيجر تشهد نموا وتطورا متواصلا، متمنيا أن ترتقي هذه العلاقات إلى تحقيق مسارات جديدة من التقدم بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب رئيس النيجر عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا اهتمام بلاده على تطوير وتنمية التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة فيما يتعلق في المجالات التنموية والاقتصادية.

كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

وحضرها من الجانب جمهورية النيجر معالي اوهومودو محمادو مدير مكتب فخامة الرئيس ومعالي يعقوبو إبراهيم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي ومعالي عائشاتو بولاماكان وزير التخطيط وعدد من المسؤولين في النيجر .

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