أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. محافظ بني سويف ووكيل الصحة يفتتحان معمل لتحليل الفيروسات الكبدية

Google+ Print

unnamed (4)

قال المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف أن الدولة المصرية تستلهم من روح انتصارات أكتوبر لتحقيق انتصارات وانجازات أخرى في الفترة الحالية في مختلف المجالات والتي نحتاج فيها لبعضنا البعض ووطننا يحتاجنا جميعا ، لافتا إلى أن المحافظة نجحت في القضاء على قوائم الإنتظار لمرض فيروس سي وتوفير العلاج لأكثر من 13 ألف مريض في أقل من شهرين وذلك من خلال أسلوب عمل متكامل وتضافر كافة الجهود لتوفير العلاج للمرضى، وأن تجربة في علاج الفيروس تجربة رائدة من حيث التكلفة وما تم علاجه في سنة واحدة يفوق ما تم علاجه على مستوى العالم وأن الفضل يرجع في هذا “بعد المولى عزوجل” إلى الرئيس عبدالفتاح الذي أعطى اهتماماً كبيراً بهذا الملف الهام والذي يتعلق بصحة المواطن المصري واطلاقه مبادرة لعلاج مليون مريض سنويا.

جاء ذلك خلال افتتاحه معمل تحاليل الفيروسات الكبدية (PCR) بجوار مديرية الصحة والذي تكلف 3 مليون و 200 ألف جنيه, وذلك في إطار الجهود الذي تبذلها المحافظة بالتنسيق مع الصحة للقضاء على الفيروسات الكبدية والتي نجحت في القضاء على قوائم انتظار المرضى بتوفير العلاج لهم، واقامة 6 منافذ استعلام وصرف العلاج بمراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في اجراءات الكشف والتشخيص وصرف في العلاج بالإضافة إلى افتتاح وحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الفشن المركزي .

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات معمل التحاليل (PCR)الذي يحتوى على أحدث جهاز تحليل للكشف عن الفيروسات الكبدية، ويعمل بتكنولوجيا فصل الحمض النووي بشكل أوتوماتيكى كامل يساعد على تحديد شدة المرض وعدد الفيروسات ومرحلة العلاج المناسب ومتابعة ما بعد العلاج .

حضر الافتتاح الذي يأتي في إطار احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر _ كل من: اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف والعقيد محمد علي المستشار العسكري للمحافظة والنائبان (عاطف عبدالجواد ،علي بدر)عضوا مجلس النواب واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

unnamed (5)

unnamed (6)

unnamed (8)

unnamed (9)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»