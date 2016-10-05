بالصور.. محافظ بني سويف ووكيل الصحة يفتتحان معمل لتحليل الفيروسات الكبدية

قال المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف أن الدولة المصرية تستلهم من روح انتصارات أكتوبر لتحقيق انتصارات وانجازات أخرى في الفترة الحالية في مختلف المجالات والتي نحتاج فيها لبعضنا البعض ووطننا يحتاجنا جميعا ، لافتا إلى أن المحافظة نجحت في القضاء على قوائم الإنتظار لمرض فيروس سي وتوفير العلاج لأكثر من 13 ألف مريض في أقل من شهرين وذلك من خلال أسلوب عمل متكامل وتضافر كافة الجهود لتوفير العلاج للمرضى، وأن تجربة مصر في علاج الفيروس تجربة رائدة من حيث التكلفة وما تم علاجه في سنة واحدة يفوق ما تم علاجه على مستوى العالم وأن الفضل يرجع في هذا “بعد المولى عزوجل” إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى اهتماماً كبيراً بهذا الملف الهام والذي يتعلق بصحة المواطن المصري واطلاقه مبادرة لعلاج مليون مريض سنويا.

جاء ذلك خلال افتتاحه معمل تحاليل الفيروسات الكبدية (PCR) بجوار مديرية الصحة والذي تكلف 3 مليون و 200 ألف جنيه, وذلك في إطار الجهود الذي تبذلها المحافظة بالتنسيق مع الصحة للقضاء على الفيروسات الكبدية والتي نجحت في القضاء على قوائم انتظار المرضى بتوفير العلاج لهم، واقامة 6 منافذ استعلام وصرف العلاج بمراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في اجراءات الكشف والتشخيص وصرف في العلاج بالإضافة إلى افتتاح وحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الفشن المركزي .

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات معمل التحاليل (PCR)الذي يحتوى على أحدث جهاز تحليل للكشف عن الفيروسات الكبدية، ويعمل بتكنولوجيا فصل الحمض النووي بشكل أوتوماتيكى كامل يساعد على تحديد شدة المرض وعدد الفيروسات ومرحلة العلاج المناسب ومتابعة ما بعد العلاج .

حضر الافتتاح الذي يأتي في إطار احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر _ كل من: اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف والعقيد محمد علي المستشار العسكري للمحافظة والنائبان (عاطف عبدالجواد ،علي بدر)عضوا مجلس النواب واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.