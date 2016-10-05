نشرة ONAا إنجي أنور على «ميجا FM» بـ«الجملة ناقصة».. «MBC» تجدد تعاقدها مع محمد رمضان.. أحمد زاهر ضيف راديو «90 90‎»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تعاقدت الإعلامية إنجي أنور، رسميًا مع راديو «ميجا FM»، على تقديم برنامج «الجملة ناقصة»، ومن المقرر أن تبدأ أولى حلقاته يوم الأحد المقبل، والذي يحل فيه الفنان مدحت صالح ضيفًا على الهواء مباشرة.. للمزيد

قال الفنان أحمد زاهر، إنه يعمل حاليًا على تجسيد دور جديد لشخصية تدعى آدم بمسلسل «اختيار إجباري».. للمزيد

يشارك الإعلامي والكاتب عبد اللطيف المناوي المدير العام لقناة الغد، في مؤتمر عالمي تعقده مؤسسة «ENEX» الإخبارية بكولومبيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، بورقة علمية، حول استخدام تنظيم داعش الإرهابي للإعلام والسوشيال ميديا.. للمزيد

يواصل المخرج سيف يوسف تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل «الكبريت الأحمر»، الذي يقوم ببطولته كل من أحمد السعدني وداليا مصطفى وهاني عادل.. للمزيد

تحل الفنانة الشابة سهر الصايغ، غدًا الخميس، ضيفة علي المذيع مروان قدري، فى الساعة 8 صباحًا، على إذاعة «نجوم إف إم»، لتكشف للمرة الأولى عن كواليس مسلسل «ولاد تسعة»، التي تصوره حاليًا مع الفنانة نيكول سابا، وخالد سليم، وأهم الصعوبات التي تواجهها في التصوير.. للمزيد

أعرب الفنان محمد رمضان، عن تفاؤله بتجديد التعاقد مع «O 3»، قائلًا: “أؤمن بأن المشروع الناجح هو عبارة عن منظومة متكاملو، وتابع “شركة «O 3» تشكل كيانًا كبيرًا فهي شركة ناجحة ومتفوّقة في مجالها، وتقع تحت مظلة كيان أكبر هو «مجموعة MBC»، لذا فهي تمثّل إضافة لأي ممثل”.. للمزيد

بدأ قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أمس الثلاثاء، خطة الاحتفال بالسادس من أكتوبر، حيث يستعد لتنفيذ خطة حاشدة لتغطية الاحتفالات بالذكرة الثالثة والأربعين لحرب السادس من أكتوبر المجيدة.. للمزيد