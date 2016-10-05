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نشرة ONAا إنجي أنور على «ميجا FM» بـ«الجملة ناقصة».. «MBC» تجدد تعاقدها مع محمد رمضان.. أحمد زاهر ضيف راديو «90 90‎»

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تعاقدت الإعلامية إنجي أنور، رسميًا مع راديو «ميجا FM»، على تقديم برنامج «الجملة ناقصة»، ومن المقرر أن تبدأ أولى حلقاته يوم الأحد المقبل، والذي يحل فيه الفنان مدحت صالح ضيفًا على الهواء مباشرة.. للمزيد

الإعلامية إنجى أنور

الإعلامية إنجى أنور

قال الفنان أحمد زاهر، إنه يعمل حاليًا على تجسيد دور جديد لشخصية تدعى آدم بمسلسل «اختيار إجباري».. للمزيد

الفنان أحمد زاهر

الفنان أحمد زاهر

يشارك الإعلامي والكاتب عبد اللطيف المناوي المدير العام لقناة الغد، في مؤتمر عالمي تعقده مؤسسة «ENEX» الإخبارية بكولومبيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، بورقة علمية، حول استخدام تنظيم داعش الإرهابي للإعلام والسوشيال ميديا.. للمزيد

الكاتب عبد اللطيف المناوي المدير العام لقناة الغد

الكاتب عبد اللطيف المناوي المدير العام لقناة الغد

يواصل المخرج سيف يوسف تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل «الكبريت الأحمر»، الذي يقوم ببطولته كل من أحمد السعدني وداليا مصطفى وهاني عادل.. للمزيد

المخرج سيف يوسف

المخرج سيف يوسف

تحل الفنانة الشابة سهر الصايغ، غدًا الخميس، ضيفة علي المذيع مروان قدري، فى الساعة 8 صباحًا، على إذاعة «نجوم إف إم»، لتكشف للمرة الأولى عن كواليس مسلسل «ولاد تسعة»، التي تصوره حاليًا مع الفنانة نيكول سابا، وخالد سليم، وأهم الصعوبات التي تواجهها في التصوير.. للمزيد

الفنانة سهر الصايغ

الفنانة سهر الصايغ

أعرب الفنان محمد رمضان، عن تفاؤله بتجديد التعاقد مع «O 3»، قائلًا: “أؤمن بأن المشروع الناجح هو عبارة عن منظومة متكاملو، وتابع “شركة «O 3» تشكل كيانًا كبيرًا فهي شركة ناجحة ومتفوّقة في مجالها، وتقع تحت مظلة كيان أكبر هو «مجموعة MBC»، لذا فهي تمثّل إضافة لأي ممثل”.. للمزيد

الفنان محمد رمضان خلال تجديد التعاقد مع شركة “O3″

الفنان محمد رمضان خلال تجديد التعاقد مع شركة “O3″

بدأ قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أمس الثلاثاء، خطة الاحتفال بالسادس من أكتوبر، حيث يستعد لتنفيذ خطة حاشدة لتغطية الاحتفالات بالذكرة الثالثة والأربعين لحرب السادس من أكتوبر المجيدة.. للمزيد

ماسبيرو – أرشيفية

ماسبيرو – أرشيفية

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أونا

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