برهامى فى فتوى جديدة : لا يجوز بيع أو تصوير الكتب الجامعية دون استئذان صاحبها

أفتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز بيع أو تصوير الكتب الجامعية دون استئذان صاحبها.

وقال برهامى فى فتوى له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية ردا على سؤال :”أنا طالب بكلية التجارة جامعة سوهاج، ونحن المفروض نشتري الكتب مِن دار الكتاب بالكلية بثمن محدد، لكن هناك مكتبات خارج الكلية تبيعه بنصف الثمن دون علم الدكتور، فما حكم بيع وشراء هذه الكتب مِن خارج الجامعة؟”

ورد برهامى قائلا :”لا يجوز الطبع ولا التصوير التجاري “الذي يقوم مقام الطباعة” بغير إذن صاحب الكتاب، ولكن أن تأخذ كتابًا مِن زميل وتصوره لنفسك نسخة شخصيه لكَ دون تجارة؛ فهذا جائز؛ لأنه ليس طباعة، وحقوق الطبع هي المحفوظة”.