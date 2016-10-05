أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

برهامى فى فتوى جديدة : لا يجوز بيع أو تصوير الكتب الجامعية دون استئذان صاحبها

Google+ Print
برهامى فى فتوى جديدة : لا يجوز بيع أو تصوير الكتب الجامعية دون استئذان صاحبها برهامى فى فتوى جديدة : لا يجوز بيع أو تصوير الكتب الجامعية دون استئذان صاحبها

ياسر برهامي

أفتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز بيع أو تصوير الكتب الجامعية دون استئذان صاحبها.

وقال برهامى فى فتوى له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية ردا على سؤال :”أنا طالب بكلية التجارة جامعة سوهاج، ونحن المفروض نشتري الكتب مِن دار الكتاب بالكلية بثمن محدد، لكن هناك مكتبات خارج الكلية تبيعه بنصف الثمن دون علم الدكتور، فما حكم بيع وشراء هذه الكتب مِن خارج الجامعة؟”

ورد برهامى قائلا :”لا يجوز الطبع ولا التصوير التجاري “الذي يقوم مقام الطباعة” بغير إذن صاحب الكتاب، ولكن أن تأخذ كتابًا مِن زميل وتصوره لنفسك نسخة شخصيه لكَ دون تجارة؛ فهذا جائز؛ لأنه ليس طباعة، وحقوق الطبع هي المحفوظة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا