الإتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 15.2 مليار دولار لدعم الحكومة الأفغانية

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا، إن المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم 15.2 مليار دولار مساعدات لدعم الحكومة الأفغانية الممزقة بفعل الحرب على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف المسؤول الأوروبي – في ختام مؤتمر للمانحين فى بروكسل اليوم الأربعاء- أن أكثر من 70 دولة تعهدت بتقديم ما وعدت به الحكومة التي تعاني الفساد عام 2012 بطوكيو، بحسب ما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

وفي ظل تزايد إرهاق المانحين في أعقاب 15 عامًا من الدعم المالي والعسكري الغربي، قال ميميكا إن التعهدات “تخطت بعض من أفضل التقديرات الموجودة لدينا”.