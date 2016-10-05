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نائب: استيراد قمح الأرجوت تم بضغوط اقتصادية.. ووزير التموين: مسمحلكش

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نائب: استيراد قمح الأرجوت تم بضغوط اقتصادية.. ووزير التموين: مسمحلكش نائب: استيراد قمح الأرجوت تم بضغوط اقتصادية.. ووزير التموين: مسمحلكش

> كتب عبد اللطيف صبح

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشادات كلامية بين اللواء محمد على الشيخ وزير والتجارة الداخلية، والنائب فتحى الشرقاوى، وذلك بعد أن حمل الوزير مسئولية تهريب الأرز للوزير، قائلًا "أنت مسئول عن عملية التهريب باعتبارك ، متقوليش أعمل إيه للمهربين".

وأضاف الشرقاوى، "التراجع عن وقف استيراد القمح المصاب بالأرجوت من الخارج، تم نتيجة ضغوط اقتصادية على "، وهو ما آثار غضب وزير التموين قائلًا "مسمحش ليك بالكلمة ديه، لا يوجود ضغوط اقتصادية على مصر".

وقال اللواء محمد على الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يمكن لأحد أن يكون قلبه على الدولة أكثر من المسئولين عنها، قائلًا "القمح الذى يتم استيراده صلب للطحن وليس تقاوى للزراعة لذلك لا يمكن أن يوطن أمراض كما يروج البعض".

وشهد اجتماع اللجنة خلافات بين النواب وبعضهم البعض، حيث احتد النائب حسن السوهاجى على النائب فتحى الشرقاوى الذى شكك فى معلومات الوزير عن قمح الأرجوت، ما دفع رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحى لتهدئة الأوضاع بينهما.


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مصر 365

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