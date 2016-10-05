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قنصلية الدولة بنيويورك تحذر المواطنين في فلوريدا من إعصار "ماتيو"

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قنصلية الدولة بنيويورك تحذر المواطنين في فلوريدا من إعصار "ماتيو" قنصلية الدولة بنيويورك تحذر المواطنين في فلوريدا من إعصار "ماتيو"

دعت قنصلية الإمارات في نيويورك المواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا والمناطق الواقعة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة للالتزام بالتحذيرات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية مع قرب وصول إعصار "ماتيو"  إلى اليابسة بين مساء الخميس ويوم السبت من الأسبوع الجاري والاتصال بـ 911 في حالة الطوارئ او على هاتف القنصلية 2575-630-646.
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