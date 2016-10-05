أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور..وزير التموين يجرى مباحثات مع القائم بأعمال السفير الهندى

Google+ Print
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

 

استقبل محمد على مصيلحى وزير والتجارة الداخلية، ج . بابو القائم بأعمال السفير الهندى فى

وقد تم التباحث بينهما حول أفق التعاون المصرى / الهندى، وبحث تعزيز وزيادة العلاقة بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات وخاصة فى مجال توريد الأرز الهندى إلى مصر، مثلما حدث فى الكميات التى تم توريدها ووصولها الى مصر فى الآونة الأخيرة.

وأبدى القائم بأعمال السفير الهندى، استعداد بلادة لتلبية طلب المصرية، وتوفير أى كمية من الأرز الهندى بأسعار تنافسية وجودة عالية، وهذا يأتى فى اطار التعاون بين الحكومتين.

 

 

 

unnamed (8)

unnamed (7)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»