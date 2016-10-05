بالصور..وزير التموين يجرى مباحثات مع القائم بأعمال السفير الهندى

استقبل محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ج . بابو القائم بأعمال السفير الهندى فى مصر

وقد تم التباحث بينهما حول أفق التعاون المصرى / الهندى، وبحث تعزيز وزيادة العلاقة بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات وخاصة فى مجال توريد الأرز الهندى إلى مصر، مثلما حدث فى الكميات التى تم توريدها ووصولها الى مصر فى الآونة الأخيرة.

وأبدى القائم بأعمال السفير الهندى، استعداد بلادة لتلبية طلب الحكومة المصرية، وتوفير أى كمية من الأرز الهندى بأسعار تنافسية وجودة عالية، وهذا يأتى فى اطار التعاون بين الحكومتين.