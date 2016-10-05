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دراسة.. اقتناء الكلاب كبيرة الحجم يساعد على إنقاص الوزن

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دراسة.. اقتناء الكلاب كبيرة الحجم يساعد على إنقاص الوزن دراسة.. اقتناء الكلاب كبيرة الحجم يساعد على إنقاص الوزن

أرشيفية

كشفت دراسة جديدة، أن اقتناء كلب ربما يكون من أسباب إنقاص الوزن مادام هذا الكلب كبير الحجم.

وبحسب الدراسة، التي نقلتها صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فإن السلالات الأكبر حجمًا من الكلاب غالبًا ما يصطحبها أصحابها للسير والتنزه على الأقدام، لأن أصحابها يكونون في حاجة للمزيد من التدريب والرياضة.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض أصحاب الكلاب يتم تحفيزهم لممارسة الرياضة من خلال اصطحاب حيواناتهم للسير أو التنزه، موضحة أن حجم الكلاب من عوامل إنقاص وزن أصحابها فضلًا عن اعتقادهم بأن اصطحاب هذه الحيوانات للسير ستفيد صحتها.

من جانبه ، قال الدكتور بجامعة ليفربول البريطانية، كاري ويستجارث إن “ملكية الأشخاص للكلاب مرتبطة بزيادة النشاط الجسدي من خلال اصطحابها للسير ، وهو ما يفيد الصحة العامة بسبب نتائج هذا النشاط المستمر على المدى البعيد وما يرتبط به من خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

أ ش أ

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