ألمانيا تطرح مبادرة جديدة لنقل المساعدات إلى حلب

أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، عن مبادرة ألمانية جديدة لنقل المساعدات إلى مدينة حلب، رغم إخفاق مساعى التوصل لهدنة هناك.

وقال شتاينماير – فى تصريح له على هامش مؤتمر الدول المانحة لأفغانستان المنعقد فى بروكسل – إن الهدف من هذه المبادرة يتمثل فى إتاحة إمكانية أن يكون هناك على الأقل إمداد للمساعدات الإنسانية على نطاق محدود من خلال منظمتى الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ضمان بألا يتم قصف قوافل المساعدة.

وتحدث شتاينماير صباح اليوم عن هذا الهدف مع نظيريه الأمريكى والتركى وكذلك مع رئيس الصليب الأحمر ، قائلُا “يتعين علينا البحث عن سبل تنهى هذا الجنون – هذا القتل ـ وهذا الموت فى سوريا”.

أ ش أ