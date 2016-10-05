4 حالات انتحار في أقل من 10 أيام بسوهاج

«تعددت الأسباب والموت واحد»، جملة تلخص حال محافظة سوهاج التي شهدت 4 حالات انتحار لاسباب مختلفة، في أقل من 10 أيام.

حالات الانتحار كان آخرها لـ«أماني» الطالبة في الصف الثاني من المرحلة الثانوية، والتي لقت مصرعها عقب إلقاء نفسها بالنيل من أعلى كوبري «أخميم» العلوي فى مياه نهر النيل بسوهاج.

وبتفتيشها عثر على أدواتها المدرسية وبطاقة تعريفية خاصة بالمدرسة، وتبين أن اسمها «أماني.خ» طالبة بالصف الثاني الثانوي، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثة وانتشالها.

وفي الأحد 2 أكثوبر تمكنت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج، من انتشال جثة الشاب الذي قام بالانتحار بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبرى سوهاج الجديد عصر اليوم، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد كرم فاروق مدير إدارة عمليات النجدة يفيد بقيام شاب بالانتحار بالقفز بنهر النيل.

وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى والتي تمكنت من إنتشال الجثة من نهر النيل وتبين أنها تخص «شعبان .ر. أ»، ويقيم بمنطقة القيسارية دائرة قسم أول سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وفي نفس اليوم انتحر طالب بالمرحلة الإعدادية يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج شنقًا باستخدام حبل داخل منزله، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتم إخطار الأجهزة الأمنية.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام بانتحار طالب بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علاء عبد الرحمن رئيس فرع بحث الشرق والمقدم طارق الوتيدى رئيس مباحث المركز والنقيب محمود حلمى معاون أول مباحث المركز بقيام «محمد.أ.ح.ب» 14 عامًا طالب بالمرحلة الإعدادية ويقيم بدائرة المركز بشنق نفسه بمنزله باستخدام حبل.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وجار تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وعما إذا كان وراؤها شبهة جنائية من عدمه.

وفي 28 سبتمبر أقدم شاب «صاحب شركة مجمدات»، على الانتحار بإلقاء نفسه تحت عجلات القطار فى سوهاج بعد دخوله فى حالة نفسية سيئة.

كان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج باصطدام قطار بشخص فى قرية أولاد نصير.

وانتقل العميدان خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية، ومنتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، وتبين من المعاينة والفحص أن أسامة يعقوب أديب 32 عاما صاحب شركة مجمدات غذائية ألقى بنفسه أمام القطار رقم 982 «القاهرة ــ أسوان» ما نتج عنه وفاته، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى «أخميم» المركزي.

كان المحافظ والسكرتير العام قادا حملة مكبرة على السلع التموينية شهدت تحرير عدة مخالفات من بينها مخالفة ضد الشاب المنتحر لحيازته ثلاجة حفظ مواد غذائية بها كميات من اللحوم الفاسدة، فيما أكد أصدقاء الشاب المنتحر أن صديقهم فوجئ بتحرير مخالفة بمبلغ 60 ألف جنيه وعندما شعر باليأس والظلم قرر إلقاء نفسه تحت عجلات القطار.

وأكد يعقوب أديب والد الشاب فى محضر رسمى محرر بمركز شرطة سوهاج برقم 6192 حول الواقعة أن نجله انتحر نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة لوجود مشكلات فى عمله، ولم يوضح والد الشاب نوعية هذه المشكلات وهل بالفعل انتحر لتحرير مخالفة ضده فى الحملة التى قادها محافظ سوهاج، أم تواجهه مشكلات أخرى فى العمل دفعته للانتحار.

من ناحية أخرى قال «مينا وحيد» -شاهد عيان- فى محضر الشرطة إنه كان يجلس بصحبة «أسامة» على أحد المقاهd بالقرب من شريط السكة الحديد، وفور سماع صوت أحد القطارات ألقى بنفسه تحت عجلاته.