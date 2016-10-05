بالصور.. سلطات المطار تضبط راكبا بحوزته 1300 قرص ترامادول وقطعتين حشيش

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 1300 قرص ترامادول المخدر وقطعتين حشيش، إلى لارنكا بقبرص .

وأكدت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء اتخاذ الإجرءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة خطوط مصر للطيران المتجهة إلى مدينة لارنكا بقبرص، اشتبه رجال التأمين فى الراكب المصرى، وبتفتيش حقائبه عثرعلى 1300 قرص ترامادول وقطعتين حشيش، حاول إخفاؤهم بداخل أذرع الحقيبة لتضليل رجال الأمن والعبور بهم للخارج.

وبمواجهته أمام اللواء أيمن عبدالفتاح، وكيل شرطة مطار القاهرة للأمن، أقر الراكب بحيازته للمخدرات، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.