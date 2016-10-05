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البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

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البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

الرئيس والبابا تواضروس – أرشيفية

بعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال البابا تواضروس في برقيته “يطيب لنا أن نشارككم فرحة الوطن بقواته المسلحة التي سطرت تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها، إذ صنعت ملحمة وطنية تاريخية يوم انتصارها وعبورها قناة السويس”.

وأضاف “نرجو لكم ولجيشنا العظيم مزيدًا من الانتصارات والأعمال المجيدة في سبيل خدمة وطننا العزيز.. دمتم لمصر ودام لها جيشها العظيم مدافعا عنها وحصنا منيعا حيال كل الأخطار”.

أ ش أ

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