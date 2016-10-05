أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جلسة وساطة برعاية «الاستثمار» للحفاظ علي استثمارات شركة «بوليفار»

Google+ Print
جلسة وساطة برعاية «الاستثمار» للحفاظ علي استثمارات شركة «بوليفار» جلسة وساطة برعاية «الاستثمار» للحفاظ علي استثمارات شركة «بوليفار»

جانب من الجلسة

في استجابة سريعة لشكوى بعض مساهمي شركة بوليفار للغزل والنسيج (ش.م.م)، والبالغ حجم استثماراتها ما يقرب من نصف مليار جنيه، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  محمد خضير، مساء اليوم، اجتماع مع حسام نجيب ممثلًا عن مساهمي الشركة لسماع شكواه فيما يخص عدم تنفيذ الهيئة لحكم قضائي لصالحه ضد باقي المساهمين، ولتوضيح دور الهيئة القانوني في هذا الشأن.

وأكد خضير، أن دور الهيئة فيما يخص اعتماد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية، للشركات يخلص في التأكد من سلامه الإجراءات القانونية دون التدخل في سلطات المساهمين وما يتخذونه من قرارات.

واقترح خضير، عقد جلسة وساطة برعايته سعيًا لحل مشاكل المساهمين المتنازعين وحماية لحقوق العاملين بتلك الشركة، واستمرار لعمل الشركة وحماية استثماراتها.

وأكد خضير، حرص الهيئة علي إتباع القانون وتطبيق قواعده والالتزام بتنفيذ أحكام القضاء، ووافق حسام نجيب علي جلسه الوساطة برعاية الهيئة في اقرب وقت في إطار احترامه لدورها في مساعده المستثمرين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا