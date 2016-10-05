جلسة وساطة برعاية «الاستثمار» للحفاظ علي استثمارات شركة «بوليفار»

في استجابة سريعة لشكوى بعض مساهمي شركة بوليفار للغزل والنسيج (ش.م.م)، والبالغ حجم استثماراتها ما يقرب من نصف مليار جنيه، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، مساء اليوم، اجتماع مع حسام نجيب ممثلًا عن مساهمي الشركة لسماع شكواه فيما يخص عدم تنفيذ الهيئة لحكم قضائي لصالحه ضد باقي المساهمين، ولتوضيح دور الهيئة القانوني في هذا الشأن.

وأكد خضير، أن دور الهيئة فيما يخص اعتماد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية، للشركات يخلص في التأكد من سلامه الإجراءات القانونية دون التدخل في سلطات المساهمين وما يتخذونه من قرارات.

واقترح خضير، عقد جلسة وساطة برعايته سعيًا لحل مشاكل المساهمين المتنازعين وحماية لحقوق العاملين بتلك الشركة، واستمرار لعمل الشركة وحماية استثماراتها.

وأكد خضير، حرص الهيئة علي إتباع القانون وتطبيق قواعده والالتزام بتنفيذ أحكام القضاء، ووافق حسام نجيب علي جلسه الوساطة برعاية الهيئة في اقرب وقت في إطار احترامه لدورها في مساعده المستثمرين.