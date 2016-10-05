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بالصور.. «المركزي للتنظيم والإدارة» يبحث سبل تطوير الفرع بالإسكندرية

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جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

أكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرص الجهاز على الاستماع لرؤية محافظات الجمهورية المختلفة في تطوير العمل الإداري.

جاء ذلك خلال لقاء “جميل” مع محافظ الإسكندرية اللواء الدكتور رضا فرحات، حيث تم بحث سبل تطوير فرع الجهاز في الأسكندرية لمواكبة التطورات الجارية في قانون الخدمة المدنية.

وأعرب “جميل” عن تطلعة لتعزيز التعاون والتنسيق مع المحافظين في المرحلة المقبلة للوقوف على المعوقات والمشكلات التي قد تعترض محافظاتهم في التعامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشدد على أهمية تبادل الرؤى ووضع خطط عملية واضحة ومدروسة للارتقاء بمستوى العاملين والخدمة المقدمة إلى المواطن.

من جانبه، رحب محافظ الاسكندرية بزيارة المستشار الدكتور محمد جميل، مؤكدًا أهمية التدريب ووجود أفكار جديدة للنهوض بالجهاز الإداري ورفع كفاءته لتقديم الخدمة بأقل جهد وأسرع وقت.

هذا وقد قام الدكتور محمد جميل بزيارة إلى قطاع فرع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الإسكندرية.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

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