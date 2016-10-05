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بالصور.. الإعلامي مصطفى سالم مديرًا لمكتب قنوات النهار و«CBC» بالصعيد

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جانب من توقيع العقود

جانب من توقيع العقود

وقع الإعلامي مصطفى سالم، اليوم الأربعاء، عقدًا للعمل مديرًا لقنوات النهار وCBC بمكتب الصعيد.

وحضرتوقيع العقد البرت شفيق رئيس قنوات النهار ومحمد هاني رئيس شبكة قنوات CBC، وسمير يوسف مدير عام قنوات CBC، وسيقوم مكتب الصعيد بتغطية كل الأخبار والفعاليات والأحداث التي تقع بمحافظات الصعيد الثمانية “المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر”.

وقال مصطفى سالم مدير مكتب الصعيد إنه سعيد بهذه التجربة الجديدة وخاصة أنها تأتى فى إطار الشراكة بين شبكتى النهار وCBC، وهما من أكبر وأهم الشبكات الإعلامية فى .

وأضاف سالم أنه تم اختيار مجموعة من أفضل الإعلامين بمحافظات الصعيد للعمل بالمكتب وسيتم تزويدهم بأحدث الأجهزة والكاميرات من أجل نقل الأخبار والأحداث وقت حدوثها.

يذكر أن مصطفى سالم هو مؤسس أول مكتب إعلامي لقناة فضائية في الصعيد وهو مكتب ONTV، وشغل منصب مدير عام مكتب الصعيد لمدة 8 سنوات وحتى الشهر الماضى قبل انتقاله للعمل بقنوات النهار وCBC بداية من اليوم.

جانب من توقيع العقود

جانب من توقيع العقود

جانب من توقيع العقود

جانب من توقيع العقود

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