لواء طيار هشام الحلبى: معركة المنصورة الجوية أثبتت صلابة معدن المصريين

قال اللواء طيار هشام الحلبى الأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو مجلس الشئون الخارجية المصرى: إن الأكاديميات العسكرية فى العالم كله تدرس حالة فريدة وهى دور القوات الجوية فى حرب أكتوبر، حيث كانت الطائرات تم تدميرها فى 67 ولا يوجد دشم حماية للطائرات ولدينا نقص شديد فى الطيارين والأطقم وكان العدو يدمر التجهيزات أو الدشم التى نقوم ببنائها.

وكان أمامنا جهود مضنية لإنشاء مطارات جديده وممرات ودشم وتدريب الطيارين والفنيين وبرغم فارق التفوق العددى والنوعى بين الجانبين إلا أن طيارينا ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والجسارة وكانت المعركة التى دارت فوق قاعدة المنصورة الجوية هى من أكبر وأطول المعارك الجوية فى التاريخ، الحديث حيث شاركت فيها 180 طائرة من الجانبين واستمرت 53 دقيقة وكانت نتيجة المعركة هى إسقاط 4 طائرات مصرية مقابل إسقاط 17 طائرة إسرائيلية وهى نتيجة رائعة بكل المقاييس العسكرية حتى أن الأكاديمية العسكريه الأمريكية تدرس الحدث على أنه قوات مسلحة أقل إمكانيات تحقق أهدافها على قوات أعلى إمكانيات، وهكذا أثبتت حرب أكتوبر صلابة معدن المصريين.

جاء ذلك خلال الندوة التى دعا اليها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تحت عنوان: "أسرار وحكايات الأبطال" بديوان عام المحافظة بتنسيق مع مركز النيل الإعلام بجنوب سيناء بحضور اللواء طيار هشام حلبى الأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية واللواء محمد لطفى نائبا عن الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لشرق القناة واللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء واللواء محمود عيسى السكرتير العام وسط حضور كبير من مشايخ وعواقل البدو وحضور أسر الشهداء.

وقال اللواء حمدى بخيت إن حرب أكتوبر أثبتت أن المصريين هم خير أجناد الأرض فقد حارب المصريون بمعدات الحرب العالمية الثانية ورغم ذلك انتصروا على الإسرائيليين الذين كان لديهم كل الأسلحة والأجهزة الحديثة، وبرغم ذلك كانت صيحة الله أكبر وإرادة الإنسان وعزيمة المصريون أقوى من كل أسلحة العدو واستطاع الجيش المصرى تحقيق نصر أكتوبر الذى أعاد لنا أرض سيناء كاملة.

وأكد بخيت أن أمريكا تكون واهمة لو ظنت أن مصر هى العراق لأننا ليس بيننا كردى ولاشيعى وإننا كلنا يد واحدة.

ووأضح اللواء أ.ح محمد لطفى رئيس أركان القيادة المشتركة لشرق القناة موضحا جهود القوات المسلحة لرعاية أبناء سيناء وتنميتها حيث قامت القوات المسلحة خلال 3 شهور الماضية بافتتاح 17 مدرسة فى شمال وجنوب سيناء فى القرى والوديان فقط وليس المدن وسوف تفتتح 7 مدارس أخرى جديده تدخل الخدمة بعد 15 أكتوبر القادم وبذلك تكون القوات المسلحة قد وضعت لبنه للتعليم بشكل مميز وسنبدأ مرحلة أخرى بعد 15 أكتوبر لاستكمال هذه المدارس فى جميع القرى والتجمعات.

وتحدث الشيخ إبراهيم سالم جبلى شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء واحد المجاهدين الذين أبلوا بلاء حسنا فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر قائلا للحاضرين: أتعلمون من خدم على هذه الأرض ونام فى الصحراء خلف خطوط العدو.. إنهم رجال المخابرات ورجال القبائل المصرية وكان لالتحام البدو مع القوات المصرية أكبر الأثر فى نتائج حرب أكتوبر، وكما عبرنا من الهزيمة إلى النصر فى أكتوبر سنعبر من هذه المحنة إلى الرخاء فمصر إن شاء الله محفوظة ومنصورة وسنمر من هذه المحنة بفضل من يدير حركة التنمية والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسى.