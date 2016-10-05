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ضبط راكب بحوزته 1300 قرص ترامادول وقطعتين حشيش قبل سفره لقبرص

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ضبط راكب بحوزته 1300 قرص ترامادول وقطعتين حشيش قبل سفره لقبرص ضبط راكب بحوزته 1300 قرص ترامادول وقطعتين حشيش قبل سفره لقبرص

جانب من المضبوطات

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري حاول تهريب 1300 قرص ترامادول المخدر و قطعتين حشيش إلي لارنكا بقبرص.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن أثناء اتخاذ الإجرءات التأمينية المتبعة، علي ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلي مدينة لارنكا بقبرص، اشتبه رجال التأمين في الراكب المصري، وبتفتيش حقائبه عثر علي 1300 قرص ترامادول، وقطعتين حشيش، حيث حاول إخفاؤهم بداخل أذرع الحقيبة لتضليل رجال الأمن والعبور بهم للخارج.

وأقر الراكب بحيازته للمخدرات، أمام اللواء أيمن عبدالفتاح، وكيل شرطة مطار القاهرة للأمن، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية معه.

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