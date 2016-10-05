«والي» تلقي الكلمة الختامية في افتتاح «الماجستير المهني» بسياسة واقتصاد القاهرة

ألقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الكلمة الختامية في افتتاح الماجستير المهني للنوع الاجتماعي الذي أطلقته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة بالتعاون مع جامعة «Sussex» البريطانية.

وركزت الوزيرة في كلمتها على جهود الوزارة لتمكين المرأة وتوفير الحماية الاجتماعية لها، من خلال سياسات وبرامج ومشروعات الوزارة وأبرزها تكافل وكرامة الذي تبلغ نسبة المرأة بين مستفيديه 93%.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية اعتماد الحكومة وكل صانع سياسات بها على البحث العلمي، وعلى العلماء والتعاون الوثيق مع الأكاديميين والباحثين، خاصة في مجال المتابعة والتقييم وقياس الآثر.