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«والي» تلقي الكلمة الختامية في افتتاح «الماجستير المهني» بسياسة واقتصاد القاهرة

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«والي» تلقي الكلمة الختامية في افتتاح «الماجستير المهني» بسياسة واقتصاد القاهرة «والي» تلقي الكلمة الختامية في افتتاح «الماجستير المهني» بسياسة واقتصاد القاهرة

وزيرة التضامن غادة والي أثناء القاء كلمتها

ألقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الكلمة الختامية في افتتاح الماجستير المهني للنوع الاجتماعي الذي أطلقته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة بالتعاون مع جامعة «Sussex» البريطانية.

وركزت الوزيرة في كلمتها على جهود الوزارة لتمكين المرأة وتوفير الحماية الاجتماعية لها، من خلال سياسات وبرامج ومشروعات الوزارة وأبرزها تكافل وكرامة الذي تبلغ نسبة المرأة بين مستفيديه 93%.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية اعتماد وكل صانع سياسات بها على البحث العلمي، وعلى العلماء والتعاون الوثيق مع الأكاديميين والباحثين، خاصة في مجال المتابعة والتقييم وقياس الآثر.

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