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«الخارجية» تنفى ما مزاعم «الأناضول» حول دعم مصر لجبهة تحرير الأورومو بأثيوبيا

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«الخارجية» تنفى ما مزاعم «الأناضول» حول دعم مصر لجبهة تحرير الأورومو بأثيوبيا «الخارجية» تنفى ما مزاعم «الأناضول» حول دعم مصر لجبهة تحرير الأورومو بأثيوبيا

المستشار أحمد أبو زيد

نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صحة ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الأربعاء، بشأن دعم لجبهة تحرير الأورومو الإثيوبية المعارضة، مؤكدًا على مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، لاسيما الدول التى تربطها مع مصر علاقات وروابط خاصة على المستويين الرسمى والشعبي مثل إثيوبيا.

واستنكر أبو زيد، محاولات بعض الأطراف المغرضة الوقيعة ودس الفتنة بين البلدين، مسترشدًا بما شهدته الفترة الأخيرة من تقارب وازدهار فى العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، ومؤكدًا على ان حكومة وشعب مصر يتمنيان دوماً لدولة إثيوبيا الشقيقة الاستقرار والرخاء.

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