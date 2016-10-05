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“المناوي” يناقش استخدام داعش للإعلام في مؤتمر «ENEX» العالمي

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“المناوي” يناقش استخدام داعش للإعلام في مؤتمر «ENEX» العالمي “المناوي” يناقش استخدام داعش للإعلام في مؤتمر «ENEX» العالمي

الكاتب عبد اللطيف المناوي المدير العام لقناة الغد

يشارك الإعلامي والكاتب عبد اللطيف المناوي المدير العام لقناة الغد، في مؤتمر عالمي تعقده مؤسسة “ENEX” بكولومبيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، بورقة علمية، حول استخدام تنظيم داعش الإرهابي للإعلام والسوشيال ميديا في الانتشار ونشر أفكاره، واستغلاله لوكالات أنباء صغيرة في الأراضي السورية والعراقية غير محسوبة عليه، في نشر أخباره.

وتعد قناة الغد التي يرأسها عبد اللطيف المناوي، هو أول قناة إخبارية عربية، تشارك في المؤتمر السنوي الذي تعقده شركة “ENEX” العالمية المرموقة للأخبار.

وتجدر الإشارة إلى أن “ENEX” هي مؤسسة إخبارية مقرها أوروبا، تجمع مجموعة من الشبكات الإخبارية التجارية الرائدة، منها سي بي إس في الولايات المتحدة الأمريكية، سكاي نيوز في بريطانيا ، RTL في أوروبا، وتلفزيون كاراكول، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية توسعت الشركة فى عملياتها في أمريكا اللاتينية مكونة شراكة مع 13 شريكًا في المنطقة اللاتينية حتى الآن، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها المؤتمر السنوي في أمريكا اللاتينية.

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