هاتفيًا.. لافروف وكيري يناقشان الوضع في سوريا

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي جون كيري، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الوضع في سوريا وتسوية الأزمة الأوكرانية، والعمل في الأمم المتحدة بشأن ملف كوريا الشمالية.

ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، فإن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف البيان “الوزيران تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في سوريا، والتعاون في الدفع باتجاه تسوية الأزمة الأوكرانية، والعمل في الأمم المتحدة بشأن ملف كوريا الشمالية”.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، الإثنين، وقف التعاون مع روسيا بشأن سوريا، متهمة موسكو بعرقلة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في التاسع من الشهر الماضي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.

من جانبه، أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن انهيار الهدنة، لأنها لم تفصل بين المعارضة المسلحة والإرهابيين، مضيفًا أن تأييد مسؤولي الإدارة الأمريكية للسيناريو العسكري وراء انهيار الاتفاقيات.