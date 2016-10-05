الكويت تمنح مواطنيها 75 لتر بنزين مجانًا شهريًا

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إنه تم الاتفاق مع الحكومة اليوم الأربعاء على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 لتر بنزين مجانًا شهريًا.

وبحسب وكالة «رويترز» فأن ذلك القرار يأتي تعويضًا للمواطنين عن رفع سعر البنزين الذي أعلنته الحكومة في أول أغسطس بنسب تصل إلى 80 % من أول سبتمبر في خطوة تهدف إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

يذكر أن المحكمة الإدارية ألغت الأسبوع الماضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين لأنه «تضمن عيبًا إجرائيًا بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول».