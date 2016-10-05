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أمريكا تندد بخطة إسرائيلية جديدة لبناء مستوطنات

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أمريكا تندد بخطة إسرائيلية جديدة لبناء مستوطنات أمريكا تندد بخطة إسرائيلية جديدة لبناء مستوطنات

مستوطنات إسرائيلية – أرشيفية

نددت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء بقوة قرار الإسرائيلية المضي قدمًا في خطة لبناء ما يصل إلى 300 وحدة استيطانية جديدة في عمق الضفة الغربية.

وأضافت أن هذا سيلحقق الضرر باحتمالات التوصل إلى حل قائم على دولتين.

وبحسب وكالة «رويترز» قال مارك تونر المتحدث باسم الوزارة في بيان “إنه لأمر مزعج للغاية .. في أعقاب إنجاز إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقا لم يسبق له مثيل بشأن المساعدة العسكرية بهدف تعزيز أمن إسرائيل.. أن تتخذ إسرائيل قرارًا يتناقض بهذا الشكل مع مصلحتها الأمنية المتمثلة في حل سلمي لصراعها مع الفلسطينيين على المدى البعيد.”

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