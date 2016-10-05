وزير التموين: “السكر بيتهرب أكتر من المخدرات ولو جبت ملايكة هيضعفوا”

قال اللواء محمد على الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية، إن “الناس بتاخد مننا كيلو السكر للتعبئة بـ5 جنيهات، ثم تبيعه بـ10 جنيهات للمستهلك، وأصبح بيتهرب أكتر من المخدرات، ولو جبنا ملائكة للسيطرة على هذا الأمر هتضعف”.

وأوضح الشيخ، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مستوردى السكر المحليين توقفوا عن استيراده بسبب ارتفاع سعر الدولار، فى الوقت الذى يصل فيه استهلاك الدولة شهريا يصل إلى 200 ألف طن.

وأضاف وزير التموين، أن تحميل توفير السكر للسلاسل التجارية والشركات الصناعية وشركات الأدوية على الوزارة أمر فوق الاحتمال، معلنا زيادة الكمية المقرر استيرادها إلى 100 ألف طن فى التعاقد،و 300 ألف طن سكر خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.