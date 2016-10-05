نائب رئيس البنك الدولى: مليار دولار الشريحة الثانية من القرض لمصر خلال 4 أشهر

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه يتوقع وصول مليار دولار ثانية لمصر خلال 4 أشهر، تمثل الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى لمصر بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن مصر تلقت مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض خلال الشهر الماضى لدعم الموازنة المصرية.

وأكد حافظ غانم، خلال مؤتمر صحفى فى مقر البنك الدولى، عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، إن البنك الدولى يدعم الاقتصاد المصرى بشكل مستمر، مؤكدًا أن الحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة مليار دولار محل مناقشات مع الحكومة المصرية والبنك الدولى.