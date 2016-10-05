"الدولار" يستقر في السوق السوداء عند 13.70 جنيه ...

سمر العشري

استقر سعر العملة الأمريكية «الدولار » في السوق السوداء، الأربعاء، عند 13.70 جنيه للشراء، و14 جنيهًا للبيع، وسط تأكيدات لمتعاملين، على تنفيذ عمليات بهذه الأسعار، كما استقر سعر الدولار رسميا بالبنوك عند 8.88 جنيه.

من ناحية أخرى، غادر طارق عامر ، محافظ البنك المركزي ، القاهرة، الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، لرئاسة الجانب المصري في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي من المقرر أن تنعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويضم الوفد الرسمي الممثل للبنك المركزي، في اجتماعات واشنطن، كلا من لبنى هلال، النائب الثاني للمحافظ، ورامي أبوالنجا، وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية.

ومن المقرر أن يعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماعات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإصلاحات التشريعية، وأهداف السياسة النقدية.

في سياق متصل، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ليست مخولة بالموافقة على القرض المتفق عليه مبدئيا بين الحكومة والصندوق، بقيمة 12 مليار دولار.

وأضاف «كجوك»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الحكومة تنتظر تحديد موعد لانعقاد مجلس إدارة الصندوق للموافقة على القرض، في غضون أسابيع، وتابع: «هذا لا يعني أن مناقشة القرض قد تأجلت كما تردد».

وأكد أن الحكومة ليست قلقة من تدبير حزمة تمويلية بواقع 5 إلى 6 مليارات دولار، قبل الحصول على قرض الصندوق، وتابع: أن «الحصول على هذه الأموال، لم يعد مصدر قلق بالنسبة لنا، وكذلك لسد الفجوة التمويلية، المقدرة بنحو 10 مليارات دولار سنويا، بإجمالي 30 مليار خلال 3 سنوات».

شبكةعيونالإخبارية

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