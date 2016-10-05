"البحيرة" تخصص أرقاما لتلقى بلاغات المواطنين عن زيادة أسعار السلع التموينية

أعلنت محافظة البحيرة عن تخصيص أرقام ( 114 بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة – ورقم 3317017 بمباحث تموين البحيرة – ورقم 3318337 بمديرية التموين – ورقم 3185654 بإدارة بندر دمنهور التموينية ) لتلقى بلاغات المواطنين عن أى زيادة فى أسعار السلع التموينية والسلع غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة أو التوجه فورا للإدارات التموينية بمدن ومراكز المحافظة للإبلاغ عن زيادة أسعار السلع أو نقص المعروض من السلع بالأسواق لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجار المخالفين.

وشدد الدكتور محمد سلطان ـ محافظ البحيرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط ومراقبة الأسعار بالأسواق وتوفير السلع وملاحقة التجار المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مهيبا بالمواطنين للإبلاغ الفورى عن أى حالات زيادة فى الأسعار لسرعة ردع المخالفين وضبط الأسواق ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب واحتكار السلع وزيادة أسعارها.

وهذا بيان بقائمة السلع والخدمات والمنتجات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من واقع الجريدة الرسمية العدد 35 الصادر فى 7 سبتمبر 2016م.

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1- ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية.

2- أغذية الأطفال

3- البيض عدا المبستر منه

4- الشاى والسكر والبن

5- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج

6- الخبز بجميع أنواعه

7- المكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا

8- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة

9- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم

10- الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة

11- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك و الرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وباقى أنواع الأسماك المدخنة

12- المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها والطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات ما عدا التبغ

13- الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل

14- الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها

15- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة

16- المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية

17- تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة

18- البترول الخام

19- الغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز)

20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية

21- الذهب الخام والفضة الخام

22- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى

23- بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق

24- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة

25- ورق صحف وورق طباعة وكتابة

26- الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات

27- الطوابع البريدية والمالية

28- بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية

29- النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية

30- سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة بالتعريفة الجمركية المنسقة

31- الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزاءها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983

32- مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع والصم وأجزاؤها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.

33- العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها

34- بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك

35- خدمات صندوق توفير البريد المصرفى

36- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

37- خدمات التأمين وإعادة التأمين

38- خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى

39- الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية

40- خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير سيارات الملاكي

41- النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص والنقل الجوي للأشخاص

42- الخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة

43- الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخري

44- خدمات الإنترنت الأرضي (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة)

45- الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو المراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها

46- خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص

47- الفنون التشكيلية وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه

48- خدمات وكالات الأنباء

49- خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية

50- اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي

51- خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى

52- السيارات المجهزة طبيا للمعاقين

53- النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة

54- الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين

55- (أ)الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في انتاجها (محلي)

(ب) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد)

56- الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)

57- الخدمات الإعلانية