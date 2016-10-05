مياه القناة: نقل مسئولية تشغيل بعض المحطات بالإسماعيلية للمقاولون العرب

أعلن المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الاتفاق على نقل مسئولية التشغيل والصيانة لعدد من محطات قرى الإسماعيلية لشركة المقاولون العرب بعد سداد قيمة التقييم الفنى والمالى، وهى "السبع آبار -هاويس سرابيوم - الكيلو 11- الفردان - البلاح - المجمع الإسلامى" وإنهاء الملاحظات بروافع وشبكات القصاصين خلال أسبوعين من تاريخه، وتسليم قطع غيار المشروع وتحديد موعد 9/11 لبدء إجراءات نقل المسئولية لمحطة المعالجة 20 ألف م3 /يوم وتفعيل الدراسة الاستشارية لاستخدام الخزانات العالية بفايد لضبط الاتزان الهيدروليكى بالقطاع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده اليوم رئيس الشركة لمتابعة مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجارى تنفيذها بالإسماعيلية بحضور المهندس سمير عوض الرفاعى نائب رئيس الإدارة المركزية للوجه البحرى بالهيئة والمهندس أيمن محمود الخضرى رئيس جهاز الإسماعيلية، والمهندس سيد محجوب رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات والمهندس حاتم عوض الله رئيس قطاع التخطيط ،وتضمنت المناقشات حول المشروعات.

وأشار طه إلى أنه تم الاتفاق على إنهاء إجراءات القرى الجاهزة لدخول الخدمة بمشروع القرى المحرومة بالتل الكبير فى نهاية العام الجارى، وهى " أبو عاشور - الجزيرة - البكارشة - القرين - البعالوة " ومن الموضوعات التى تمت مناقشاتها توصيل المرافق لعمارات الصندوق الاجتماعى (71) عمارة بالسماكين وسيتم العرض على اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية للتصديق على ذلك ،ومعاينة الغابة الشجرية بفايد 460 فدان بالتنسيق مع وزارة الزراعة والقوات المسلحة والعمل على مراجعة أعمال رافع الغابة الشجرية لإمكانية استخدامها فى الاستثمارات المتاحة ، وإعادة عرض خدمة القرى الأم بالشروق (النجع ) ومخاطبة إدارة التصميم بالهيئة لضرورة تنفيذها بالانحدار على المحطة المخصصة لها ، وأنه جارى دراسة القرى المحرومة من الصرف الصحي وتحديد الكثافة السكانية بالتوابع لإدراجها على وجه السرعة بالخطة.